Stade Rennais, Losc, Monaco: Combien valent-ils en 2024 ?

Alors que l’AS Monaco est à vendre, Football Benchmark s’intéresse dans les grandes lignes à la valorisation du club.

Dans son rapport « The European Elite 2024 », Football Benchmark classe et évalue les 32 clubs de football les plus cotés de l’année. Dans la liste, nous l’avons vu au cas par cas sur Sportune, le PSG est dominant en Ligue 1, classé huitième et stable sur un an, l’Olympique Lyonnais est 26e et suivi de l’Olympique de Marseille, 27e, en progression de 27% de sa valorisation sur un an.

Trois clubs français dans le top 32

Ce sont les trois seuls clubs français listés, mais les auteurs de l’étude précisent en avoir analysé d’autres pour une logique plus grande objectivité et précisions dans le verdict publié. Ces formations sont d’autres qui ont été déjà classées dans le passé et trois d’entre elles appartiennent à la Ligue 1 : le Stade Rennais, le Losc et l’AS Monaco.

Une valorisation à plus ou moins 300 M€

Avec eux s’y ajoutent le Valence FC en Espagne, le PSV Eindhoven aux Pays-Bas et le Fenerbahçe en Turquie. A leur propos, il n’y a pas de valorisation précise mais, est-il écrit dans le dossier, une « EV (la valeur d’entreprise) moyenne de ces six clubs de 307 millions d’euros, soit moins d’un sixième de l’EV moyenne des 32 premiers (1 846 millions d’euros). »

Plus ou moins 300 millions d’euros, une estimation intéressante pour ce qui concerne l’AS Monaco puisqu’il est annoncé depuis le début de cette année 2024, que le propriétaire Dimitri Rybolovlev chercherait à céder ses parts du club, qu’il a repris en 2011.