PSG à plus de 3 milliards, le 8e club le plus valorisé en 2024 selon Football Benchmark

Le PSG est valorisé à 3,493 milliards d’euros en 2024.

Huitième il était en 2023, huitième il reste un an plus tard. Mais en 2024 au rapport « The European Elite 2024 » que Football Benchmark publie ce jeudi, le Paris Saint-Germain se valorise de 22% en plus d’une saison à une autre. Il est désormais estimé à 3,493 milliards d’euros, dans une fourchette plus large comprise entre 3 371 millions et 3 615 millions d’euros.

Le PSG se bonifie de 22% en 2024 sur 2023

Pour son analyse, Football Benchmark appuis la méthodologie sur ce qu’elle appelle les 5 piliers que sont la « rentabilité », ou le ratio des salaires et du chiffre d’affaires (hors mercato), la « popularité » qui tient essentiellement aux réseaux sociaux, le « potentiel sportif » qu’est la valorisation du collectif sur le mercato, les « droits de diffusion » en fonction des diffuseurs de chaque pays et de la répartition faites aux clubs et enfin la « propriété du stade » qu’en l’espèce le PSG n’a pas.

Le huitième club le plus valorisé dans le monde

Football Benchmark évalue à 917 millions d’euros l’effectif du club de la capitale, à 77% le ratio salaires/revenus pour un chiffre d’affaires de 807 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain garde donc sa huitième place des clubs de football les plus valorisés, placé en 2024 entre les Spurs de Tottenham, septièmes à 3,505 milliards d’euros et les Blues de Chelsea, neuvièmes à 3,264 milliards.

Récemment le magazine Forbes classait ce même PSG septième club à la plus forte valorisation en 2024 avec une estimation à 4,07 milliards d’euros.