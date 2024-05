PSG à 4 milliards, les clubs les plus valorisés en 2024 selon Forbes

Au classement de Forbes, la valorisation du PSG est en hausse de 4% sur un an.

Forbes a publié son classement des équipes de football les plus valorisées au monde pour l’année 2024 et les géants espagnols du Real Madrid conservent leur couronne pour la troisième année consécutive. Cette édition met en évidence la domination continue de la Premier League anglaise, avec 12 des 30 clubs les plus chers originaires d’Angleterre.

Le Real Madrid reste le club de foot le plus valorisé au monde

Un facteur clé de la forte performance de la Premier League réside dans son nouvel accord de télévision national lucratif, qui garantit une moyenne de 2,1 milliards de dollars par an pour les quatre prochaines saisons. Cela éclipse les revenus de diffusion des autres ligues européennes, donnant aux équipes de Premier League un avantage financier important.

Si les accords de diffusion sont cruciaux, le succès sur le terrain reste vital. Les équipes qui atteignent les phases finales de la Ligue des champions voient leurs revenus augmenter considérablement. Il est à noter que les sept équipes qui ont gagné plus de 100 millions d’euros cette année-là en Ligue des champions figurent toutes dans le top 10 des clubs les plus valorisés.

Le PSG dans le top 10 à 4,07 milliards d’euros

Le Paris Saint-Germain occupe la septième position du classement Forbes avec une valorisation de 4,4 milliards de dollars (4,07 milliards d’euros). Bien qu’il n’ait pas grimpé dans le classement, le club français a vu sa valeur augmenter de 4% par rapport à l’année dernière. Le rapport souligne également une hausse de la rentabilité des équipes européennes, avec un bénéfice d’exploitation moyen en hausse de 57 % d’une année sur l’autre.

Cela peut être attribué à plusieurs clubs qui contrôlent les salaires des joueurs et certains, comme Manchester United, réduisent même considérablement les dépenses liées aux joueurs. À l’avenir, la refonte du format de la Ligue des champions, qui augmentera le nombre d’équipes et de matches, devrait générer une augmentation significative des revenus de télévision, enrichissant encore les clubs européens d’élite.

Les clubs les plus valorisés en 2024 selon Forbes

1. Real Madrid = 6,1 milliards d’euros

2. Manchester United = 6,05 milliards d’euros

3. FC Barcelone = 5,17 milliards d’euros

4. Liverpool = 4,97 milliards d’euros

5. Manchester City = 4,72 milliards d’euros

6. Bayern Munich = 4,62 milliards d’euros

7. Paris Saint-Germain = 4,07 milliards d’euros

8. Tottenham Hotspur = 2,96 milliards d’euros

9. Chelsea = 2,87 milliards d’euros

10. Arsenal = 2,4 milliards d’euros