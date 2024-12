PSG. Foot Locker recrute Barcola pour lancer la Megaride

Bradley Barcola est l’image de la collaboration d’Adidas et Foot Locker.

Foot Locker et adidas réinventent un classique. La Megaride, icône des années 2000, fait son retour à l’initiative des deux marques, l’un géant de la distribution d’articles de sport, l’autre l’un des plus gros équipementiers à l’internationale.

Foot Locker et Adidas relance une sneaker du début du siècle

Inspiration vintage et technologies contemporaines : la nouvelle Megaride redessine les contours d’une sneaker culte. La semelle emblématique conserve son caractère unique, sublimée par des touches plus modernes. Pour porter ce lancement, Foot Locker a misé sur Bradley Barcola. Joueur du Paris SG et ambassadeur de la marque aux trois bandes, il incarne cette génération qui navigue entre tradition et modernité.

Un footballeur du PSG et un rappeur pour jouer les ambassadeurs

Accompagné du rappeur Niska, autre figure de la scène parisienne, Barcola devient l’image d’un projet qui dépasse la simple chaussure. Un objet qui raconte une histoire, celle d’une jeunesse urbaine ambitieuse et créative.

