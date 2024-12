ASSE. Combien va coûter l’éviction d’Olivier Dall’Oglio ?

Dernière poignée de main entre Olivier Dall’Oglio et les dirigeants de l’ASSE qui ont choisi d’écarter leur entraîneur.

Olivier Dall’Oglio n’ira pas au bout de son contrat. L’entraîneur de 60 ans a été stoppé net dans son élan ce samedi, au lendemain d’une défaite (1-2) de l’ASSE, sur la pelouse du Toulouse FC.

Le club stéphanois a annoncé cette mise à l’écart via un communiqué publié ce samedi en fin d’après-midi : « L’AS Saint-Étienne a déchargé Olivier Dall’Oglio de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle à compter de ce jour. Jusqu’à nouvel ordre, l’encadrement de l’équipe professionnelle sera assuré par Laurent Huard, Directeur du Centre de Formation de l’ASSE. »

Olivier Dall’Oglio avait été prolongé et augmenté en hissant l’ASSE en Ligue 1

Alors que se pose la question la plus brûlante ce dimanche, de qui lui succèdera, doit aussi animer pour le board de l’AS Saint-Etienne, le dossier de l’indemnité à possiblement devoir payer à l’ex-coach du Stade Brestois puis du Montpellier HSC. Car ODO, prolongé de manière automatique avec le retour des Verts en Ligue 1, avait encore un peu plus de six mois de contrat jusqu’au terme de celui-ci, au 30 juin 2025.

C’est autant à compenser financièrement, en fonction du salaire perçu par le technicien. Selon l’enquête annuelle de L’Equipe en mars, Olivier Dall’Oglio percevait l’équivalent de 25 000 euros brut mensuels tant qu’il dirigeait le club en Ligue 2. Mais avec l’accession dans l’élite et la reconduction de son contrat, la rémunération a progressé, jusqu’à 35 000 euros brut mensuels. Moins les éventuelles primes. Cela vaut donc l’équivalent d’au moins 210 000 euros, au bénéfice du coach écarté, pour solde e tout compte.