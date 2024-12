Le PSG reçoit Lyon pour boucler en beauté la 15e journée de Ligue 1.

La 15ᵉ journée de Ligue 1 s’achève en beauté ce dimanche 15 décembre avec un duel très attendu entre le leader du championnat de France et l’actuel cinquième. Deux équipes en grande forme s’affrontent au Parc des Princes dans un match qui pourrait bien confirmer les ambitions de chacun à l’approche de la trêve hivernale. A partir de 20h45, c’est l’horaire de PSG – Lyon 2024 en direct live streaming qui n’est à suivre que sur DAZN, la chaîne de la Ligue 1 pour les cinq prochaines années, mais de la boxe ou du MMA avec la PFL notamment.

Leader incontesté de la Ligue 1 avec 34 points, le Paris Saint-Germain reste maître du championnat, mais traverse une période de doute offensif. Les hommes de Luis Enrique, dominateurs dans le jeu, peinent à convertir leurs occasions, comme en témoignent les deux derniers matchs nuls face au FC Nantes (1-1) et à l’AJ Auxerre (0-0). Si Bradley Barcola, meilleur buteur parisien jusqu’à récemment, semble marquer le pas, le club de la capitale reste tout de même invaincu cette saison.

Au carrefour des ambitieux qui aura le dernier mot au Parc des Princes ?

Ce dimanche, les Parisiens devront se montrer plus tranchants pour faire la différence face à un adversaire redoutable. Car en face, l’Olympique Lyonnais s’avance avec des arguments solides. Cinquièmes au classement avec 28 points, les Gones n’ont plus connu la défaite depuis 9 rencontres. Sous la houlette de Pierre Sage, l’OL séduit par un jeu offensif maîtrisé et des résultats probants. En témoigne leur large victoire face à l’OGC Nice (4-1) et leur succès sans appel contre Angers (0-3).

À seulement une longueur du quatrième, les Lyonnais voient dans ce choc l’occasion de frapper fort et de confirmer leur montée en puissance face au champion en titre. Le coup d’envoi de cette rencontre incontournable sera donné ce dimanche 15 décembre à 20h45, au Parc des Princes. Pour ne rien manquer de ce choc, rendez-vous sur DAZN 1, la chaîne qui diffusera le match en direct. La rencontre sera également accessible sur des appareils connectés comme les Smart TV, ordinateurs portables, tablettes et smartphones via la plateforme de streaming sportif DAZN.