OL: -13% la valorisation de l’OL en 2024 selon Football Benchmark

L’Olympique Lyonnais est le 26e club le plus valorisé dans le monde du football en 2024.

L’Olympique Lyonnais est en recul en 2024, au classement « The European Elite 2024 » que produit annuellement Football Benchmark la branche sportive du groupe KPMG. Le club est le 26e plus valorisé dans le monde du football, avec une estimation de 492 millions d’euros, dans une fourchette comprise entre 467 millions et 517 millions d’euros. C’est trois places de moins qu’en 2023.

L’OL est estimé à 492 millions d’euros en 2024

Elle est en baisse de 13% sur un an, notamment par le fait de résultats sportifs en baisse et du manque de revenus générés par l’absence du club sur la scène européenne. Il y reviendra la saison prochaine après s’être qualifié pour la Ligue Europa. L’Olympique Lyonnais devance son rival l’Olympique de Marseille au classement des clubs de football les plus valorisés et, clin d’oeil du classement, il se glisse juste derrière les Toffees d’Everton sur lesquels, se murmure-t-il, John Textor le nouveau propriétaire de l’OL aurait des vues. Le club de Liverpool est estimé à 547 M€.

Lyon a l’avantage d’avoir son propre stade

Lyon a l’avantage sur d’autres clubs d’être le propriétaire de son stade que le Groupama Stadium. C’est l’un des 5 piliers pris en compte par Football Benchmark dans sa méthodologie, avec la « rentabilité », qui repose sur le ratio de la masse salariale et des revenus des clubs sur deux ans, la « popularité » en particulier l’engagement et le suivi des communautés digitales, le « potentiel sportif » qui tient pour l’essentiel à la valorisation des effectifs sur le marché des transferts et les « droits de diffusion », selon ce qu’ils rapportent dans chaque ligue et de leur mode de répartition envers les équipes.