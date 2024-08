Stade Rennais: Camaïeu de gris et blanc, le maillot third dévoilé

Au tour du Stade Rennais de dévoiler son maillot third.

Hommage au patrimoine artistique local sur le maillot third du Stade Rennais

Le Stade Rennais a présenté ce vendredi son troisième maillot pour la saison 2024-2025. Cette nouvelle tunique arbore un camaïeu de gris rehaussé de touches blanches, mettant en valeur les cinq mouchetures d’hermine emblématiques de Rennes.Ce troisième kit rend hommage au patrimoine artistique rennais. Pour marquer son lancement, une fresque murale inspirée du design du maillot a été réalisée au Roazhon Park par l’artiste Dezer, venant compléter les œuvres d’art déjà présentes dans l’enceinte.Le maillot a été dévoilé par deux jeunes espoirs du centre de formation, Lucas Rosier et Steeve Mvodo. Ce nouveau maillot third vient compléter la collection 2024/2025 du Stade Rennais, qui comprend déjà un maillot domicile inspiré de la Vilaine et une tenue extérieure évoquant l’architecture rennaise.