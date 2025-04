Stade de Reims. Un maillot spécial pour affronter le RC Lens

Un maillot événementiel au Stade de Reims pour affronter Lens, vendredi. – @StadedeReims

Le Stade de Reims s’apprête à disputer son match de Ligue 1 contre le RC Lens ce vendredi soir avec une tenue particulière. À cette occasion, le club champenois et son partenaire, le Crédit Agricole du Nord Est, ont décidé de marquer le 10e anniversaire de l’inscription des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne au Patrimoine mondial de l’UNESCO.

Un maillot qui célèbre la Champagne et son patrimoine

Pour célébrer cet événement, les joueurs rémois arboreront leur maillot third, dont le design s’inspire déjà des crayères et du patrimoine souterrain de la région, mais enrichi pour l’occasion du logo « Célébrons ma Champagne au Patrimoine mondial ». Le choix de cette tunique couleur « craie », ornée de motifs labyrinthiques évoquant les réseaux de caves qui parcourent le sous-sol marnais, prend ainsi une dimension symbolique supplémentaire.

Vendus aux enchères après le match contre le RC Lens

Cette initiative s’inscrit également dans une démarche solidaire. Les maillots portés lors de la rencontre face aux Lensois seront mis aux enchères après le match, et l’intégralité des bénéfices sera reversée à la Mission Coteaux, Maisons et Caves de Champagne. Ces fonds permettront de financer des projets concrets de restauration et de préservation des crayères, éléments essentiels du patrimoine champenois.