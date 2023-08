Carlos Alcaraz sept ans de plus avec Babolat

A trois jours du début de l’US Open 2023, à l’occasion duquel il défendra le premier titre en Grand Chelem de sa carrière encore jeune, Carlos Alcaraz a rompu à un événement d’importance depuis New York, avec la prolongation à longue échéance du contrat qui l’unit à son fournisseur raquettes, cordages, surgrips et bagageries, la marque français Babolat.

Carlos Alcaraz et Babolat ensemble jusqu’en 2030. Au moins

Justement interrogé récemment par Sportune à ce sujet, Jean-Christophe Verborg, le directeur sports marketing du groupe, nous répondait : « Avec Carlos nous sommes engagés pour de nombreuses années ». Depuis l’officialisation de la prolongation hier jeudi, c’est une certitude ; Carlos Alcaraz et son partenaire technique ont paraphé un nouveau bail de sept ans qui verra l’actuel numéro un mondial en Babolat jusqu’en 2030.

Le numéro un mondial du tennis joue depuis qu’il a 10 avec la marque française

Le plus jeune numéro un mondial de la discipline joue avec la marque française depuis qu’il a dix ans et l’a rejoint officiellement en tant qu’ambassadeur à partir de 13 ans. « Ce n’est pas parce qu’un joueur est chez nous, que l’on se dit que nous sommes tranquilles et qu’il ne va pas partir. Au contraire », rappelait Jean-Christophe Verborg, considérant que la fidélité à les limites des produits qui sont proposés aux athlètes. Entre Carlos Alcaraz et son fournisseur, la confiance à ce niveau est plus que durable.