Stade Toulousain: Un géant de l’électronique recrute Thomas Ramos pour sa promo

Thomas Ramos est la nouvelle image du groupe TCL.

TCL, leader de l’électronique grand public et deuxième constructeur mondial de télévisions, annonce ce lundi la signature de Thomas Ramos, joueur numéro 15 du XV de France et du Stade Toulousain, en tant qu’ambassadeur de la marque. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité du partenariat existant entre TCL et la Fédération Française de Rugby (FFR), dans le but de renforcer la présence de la marque sur le marché français et international.

TCL s’offre Thomas Ramos pour sa promo pour le Mondial 2023

A 115 jours de l’ouverture du Mondial de rugby en France, Thomas Ramos représentera la marque lors d’événements publics et participera à diverses activités de marketing. Son rôle consistera également à promouvoir la marque auprès de ses fans et de la communauté sportive en général. « Je suis ravi de devenir le nouvel ambassadeur de TCL car c’est une marque qui partage mes valeurs et ma passion pour le sport. Je suis fier de représenter une marque telle que TCL qui est pleinement engagée dans le monde du sport, avec une vocation inspirationelle pour les gens », déclare Thomas Ramos par communiqué.

L’arrière du Stade Toulousain est l’un des leader de l’équipe de France

L’arrière international est reconnu comme l’un des meilleurs joueurs de rugby français de sa génération. Depuis ses débuts en 2016, il a remporté plusieurs titres, dont le Championnat de France de rugby en 2019 et la Coupe d’Europe de rugby en 2021. Il a également joué un rôle clé dans l’équipe de France de rugby, contribuant à la victoire au Tournoi des Six Nations 2022 et établissant un record de 82 points marqués lors de cette édition.