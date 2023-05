Stade Rochelais: Sponsors, TV, billetterie, les détails de son chiffre d’affaire

C’est aussi grâce à son public, l’un des plus fidèles et motivés du rugby hexagonal, que le Stade Rochelais doit sa réussite.

Une troisième finale consécutive de Coupe des champions et quinze matchs de suite sans connaître la défaite : le Stade Rochelais est dominant sur la scène européenne, au jour d’affronter le Leinster pour conserver son titre. Financièrement aussi, les Jaunes et noirs sont assez solides aux entournures, la saison d’après la période Covid, aux conséquences certaines sur l’économie des franchises sportives. Dont celles du Top 14 rugby.

Un chiffre d’affaire augmenté de 117% en 2022 pour le Stade Rochelais

Le Stade Rochelais en a encore essuyé quelques effets au dernier exercice 2021-2022. Mais il a achevé sur un bénéfice de 1 428 476 euros net, tel que nous l’avons observé à la rédac de Sportune, à la faveur toutefois, d’un « produit exceptionnel sur opérations de gestion », d’un peu plus de 3 millions d’euros. Pour autant, sur un an, le chiffre d’affaire du club a bondi, en progression de 117%, à 28 479 186 euros, au 30 juin 2022. Le socle des supporters du club est à la base évidente de la réussite ; sportive pour les joueurs et financière pour le club.

Les succès sportifs et le socle solide des fans pour base du business

Le Stade Rochelais tire une large partie de ses recettes de la billetterie, surtout des plus fidèles abonnés grand public (+ de 3 M€ en 2022), des prestations VIP en loges des partenaires commerciaux, ou des ventes directes les jours de matchs à la restauration et la buvette (1,3 M€). Le reste provient pour partie des droits TV, notamment ceux de la LNR sur la saison régulière et les phases finales (un peu plus de 3 millions d’euros), ou des partenaires commerciaux de l’affichage les jours de matchs à la maison (1,2 M€), à la valorisation des équipements de la section professionnelle (un peu plus de 2,8 millions d’euros). L’événementiel ou le merchandising sont d’autres postes de recettes qui comptent. Nul doute qu’un nouveau sacre européen ce samedi contribuera grandement, à l’élévation cash et plus indirecte (visibilité et gain de notoriété), des revenus du club.