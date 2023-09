Qui va gagner le Mondial 2023 de rugby selon l’intelligence artificielle ?

L’intelligence artificielle ne place pas Fabien Galthié et ses hommes en tête de liste de ses favoris à la victoire au Mondial 2023 de rugby.

C’est parti ce vendredi 8 septembre pour un mois d’ovalie en France, avec le Mondial 2023 de rugby, un tournoi auquel prennent part 20 nations ; les plus fortes de la discipline. Alors que la France ouvre les débats face à la Nouvelle-Zélande, au Stade de France en soirée, la question que tout le monde se pose est naturellement la même : qui va gagner la compétition ?

Evidemment, nul ne le sait encore. Mais à Sportune, nous avons souhaité obtenir l’avis de l’intelligence artificielle (IA). Nous avons donc soumis Bard, l’IA développée par le puissant Google, en lui soumettant la liste des 20 pays qualifiés accompagnée de la question de savoir qui, à son avis, allait gagner cette Coupe du monde. Spoil de la réponse ci-dessous : les Bleus ne sont clairement pas des favoris pour la « machine ». Au mieux de simples outsiders.

En même temps, la capacité de ses connaissances à ses limites, notamment quand elle avance les noms de Handré Pollard et Lukhanyo Am comme des maillots forts de la nation sud-africaine, car les deux joueurs, touché à un mollet pour le premier, en délicatesse avec un genou pour l’autre, son forfaits pour le tournoi. Ça laisse plus d’espoir pour nos Bleus que d’autres, comme les bookmakers, hissent plus haut dans leurs prédictions initiales.

Qui va gagner le Mondial 2023 de rugby ? La réponse de Bard

« Je pense que l’Afrique du Sud est la favorite pour remporter la Coupe du monde de rugby 2023. Les Springboks sont le tenant du titre, et ils ont un groupe solide, avec des joueurs expérimentés comme Handré Pollard, Siya Kolisi et Lukhanyo Am (ndlr : blessés, Pollard et Am ne sont finalement pas dans la sélection). Ils ont également un nouvel entraîneur, Jacques Nienaber, qui a apporté une nouvelle dynamique à l’équipe.

La Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et le Pays de Galles sont également des outsiders sérieux. Les All Blacks sont la plus titrée de l’histoire de la Coupe du monde, avec trois victoires. Les Anglais ont un groupe jeune et dynamique, et les Gallois ont un groupe expérimenté.

L’Irlande, l’Australie et la France sont également des équipes qui peuvent créer la surprise. L’Irlande est une équipe en constante progression. L’Australie est une équipe qui a toujours eu un bon parcours à la Coupe du monde. La France est la nation hôte de la Coupe du monde 2023, et elle aura à cœur de réaliser une bonne performance.

Il est encore trop tôt pour dire qui va remporter la Coupe du monde 2023. La compétition sera très disputée, et il y aura de nombreux matchs serrés. Mais les quatre équipes du premier chapeau et l’Irlande, l’Australie et la France sont les favoris pour la victoire finale. »