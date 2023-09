Qui va gagner la Coupe du monde de rugby selon les bookmakers ?

Quel pays pour remporter le convoité trophée Webb-Ellis de champion du monde de rugby ?

La Coupe du monde de rugby 2023 se disputera en France du 8 septembre au 8 octobre. Les bookmakers ont déjà commencé à prendre des paris sur le vainqueur de la compétition. Selon les cotes, la Nouvelle-Zélande est la favorite pour remporter le titre. Les All Blacks sont les plus titrés (3 fois comme l’Afrique du sud) et ont une équipe très expérimentée. La France, en tant que pays hôte, n’est pas loin derrière. Les Bleus ont une cote de 3 en moyenne, ce qui en fait le deuxième favori pour la victoire.

La Nouvelle-Zélande favorite devant la France et l’Afrique du Sud

L’équipe française a une longue histoire de succès dans le rugby et sera certainement déterminée à briller devant son public. L’Afrique du Sud, championne en titre, est également bien placée avec une cote de 3,5 contre un en moyenne. Les Springboks forment un collectif talentueux, ils viseront logiquement et avec de sérieuses chances à cet effet, de conserver leur titre de champion du monde.

L’Irlande en outsider sérieux, l’Australie et l’Angleterre pointent plus loin

Les autres équipes favorites sont l’Irlande, l’Australie, l’Angleterre et l’Argentine. Ces nations ont toutes de bonnes chances de se qualifier pour les phases finales et de remporter le titre. Les outsiders sont l’Écosse, le pays de Galles, les Fidji, l’Italie et le Japon. Ces équipes ont moins de chances de remporter le titre, mais elles pourraient créer la surprise.

Les cotes des bookmakers pour le vainqueur de la Coupe du monde de rugby 2023

Nouvelle-Zélande = 2,5

France = 3

Afrique du Sud = 3,5

Irlande = 5

Australie = 11

Angleterre = 14

Argentine = 22

Pays de Galles = 40

Écosse = 50

Fidji = 90

Italie = 500

Japon = 500

Samoa = 500