Avec Antoine Dupont, Penaud ou Machenaud, Adidas dévoile sa nouvelle pub TV (la seule de l’année)

Cameron Woki, l’un des internationaux au casting de la nouvelle pub TV d’Adidas

Ce sera la seule campagne commerciale à la TV de l’année. Elle est centrée sur l’événement sportif du printemps, la Coupe du monde de rugby en France. Elle, c’est la nouvelle publicité signée de l’équipementier Adidas, dévoilée ce lundi 4 septembre. Intitulée « This is New Rugby » (La Nouvelle Ère du Rugby), elle vise à séduire le jeune public à la discipline.

Antoine Dupont et des internationaux français dans le spot TV d’Adidas

Pour que le message d’inclusion et de solidarité passe par le plus grand monde, la marque aux trois bandes a mobilisé ses meilleurs ambassadeurs parmi lesquels, le capitaine du XV de France et meilleur joueur de la planète ovale, Antoine Dupont. Avec lui Julien Marchand, Cameron Woki, Cyril Baille, Damien Penaud ou encore Charles Ollivon sont aussi au casting, accompagnés de joueurs et joueuses du rugby amateur.

Un film signé de l’agence We are young avec When we were kids

Le film est signé de l’agence We are young, avec la société de production When we were kids. Il est disponible en deux formats de 60 et 30 secondes. Il a été tourné dans plusieurs communes du pays, dont des places fortes du jeu : Bobigny, Saint- Denis, Toulouse, Rueil, Sète, Léognan et La Rochelle. Sa diffusion est prévue dans le cadre d’un dispositif global, avec une campagne TV et print dans la presse sportive, un programme spécifique avec un habillage de la boutique des Champs-Elysées et de tous les franchisés de France, plus un événement « Meet & Greet » offrant l’opportunité de rencontrer les All Blacks ; un club que la marque habille. Adidas est également le futur équipementier de l’équipe de France, à l’expiration prochaine du contrat actuel avec Le Coq Sportif.