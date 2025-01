Le PSG dévoile son nouveau maillot fourth… sur Roblox

Le PSG débarque sur Roblox et le club en profite pour tesaer la sortie prochaine de son nouveau maillot fourth.

C’est un détail malicieusement glissé dans une information toute autre, qui n’a pas échappé aux spécialistes du site Footy Headlines, outre-manche. Vendredi, nous évoquions sur Sportune, l’arrivée du Paris Saint-Germain dans l’univers de la plateforme Roblox.

Une information peut en cacher une autre

Pour accompagner la communication autour de cet événement, le club de la capitale a partagé plusieurs visuels. Dont l’un reprend l’image de « Germain », le lynx qui sert de mascotte au club de la capitale. Particularité de ce dernier, il est vêtu d’un ensemble bleu teinté de blanc inédit, dans la gamme des équipements techniques que produit Nike (et sa division Jordan), au service de son partenaire.

Sortie prochaine du maillot 4th du PSG

Inédit et pour cause, le maillot n’est pas encore sorti, c’est le modèle fourth, celui que dévoile traditionnellement le Paris SG chaque saison dans le courant du mois de janvier. Sa sortie plus officielle sera donc prochaine, mais déjà peut-on en avoir un premier aperçu, à la sauce virtuelle.

Retrouvez Sportune, le meilleur du sport business, sur notre page Bluesky , pour ne rien manquer de nos actualités, profiter d’informations, d’images ou de vidéos exclusives et de nos reportages et lives sur les terrains sportifs