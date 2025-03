Avant le PSG, Liverpool officialise le plus gros deal commercial de son histoire

Nike c’est (bientôt) fini, Liverpool bascule chez Adidas.

À la veille de son duel contre le Paris SG en match retour des huitièmes de la Ligue des Champions, Liverpool a officialisé un partenariat d’envergure avec Adidas. Les Reds et l’équipementier allemand ont annoncé ce lundi un accord pluriannuel qui débutera à partir de la saison 2025-2026.

Ce contrat, d’une durée de cinq ans et estimé à plus de 70 millions d’euros par an, marquera le retour d’Adidas comme fournisseur officiel des tenues de match et d’entraînement du club, tant pour les équipes masculines et féminines que pour les équipes de l’académie et le personnel de la Fondation LFC.

La troisième collaboration des Reds avec Adidas

Il s’agit de la troisième collaboration entre les deux entités, après celles de 1985-1996 et 2006-2012, périodes durant lesquelles Liverpool a connu des succès majeurs, avec notamment trois championnats d’Angleterre et onze coupes nationales. Plusieurs maillots de ces époques sont d’ailleurs considérés comme emblématiques par les supporters.

« Nous sommes ravis qu’Adidas et le Liverpool Football Club se retrouvent », a déclaré par communiqué Bjørn Gulden, PDG d’Adidas. « Nous considérons que les maillots qu’ils ont portés lors de nos précédents partenariats font partie de nos meilleures créations. Nous nous réjouissons de remettre certains de ces designs classiques au goût du jour. »

Cette annonce intervient à un moment stratégique pour Liverpool, actuellement en tête de Premier League et engagé dans les phases à élimination directe de la Ligue des Champions, avec un match retour crucial contre le PSG ce mardi à Anfield (les Reds ont gagné 1-0 à l’aller au Parc des Princes).

De nombreux joueurs de l’effectif actuel comme Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Alexis Mac Allister étaient déjà sous contrat individuel avec la marque aux trois bandes. Les premiers maillots issus de ce nouveau partenariat seront dévoilés le 1er août 2025.