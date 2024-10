Liverpool. Les détails du contrat historique des Reds avec Adidas

Liverpool va quitter Nike pour rejoindre Adidas.

Liverpool s’apprête à signer un contrat historique avec Adidas pour la fourniture de ses équipements sportifs à partir de la saison prochaine. Selon The Guardian, la marque allemande va verser 60 millions de livres sterling par saison (environ 72 millions d’euros) aux Reds, soit le double de l’accord actuel avec Nike.

5 ans à 72 M€ par an au bénéfice de Liverpool

Ce partenariat de cinq ans, qui débutera la saison prochaine et courra jusqu’en 2030, marque le retour d’Adidas à Anfield après un premier passage entre 2006 et 2012. L’équipementier allemand a remporté l’appel d’offres face à Nike, le fournisseur actuel, et Puma. Cette signature permet à Liverpool de se hisser au niveau des autres cadors de Premier League en termes de contrat équipementier.

L’un des contrats d’équipementiers les plus chers du foot

Arsenal, Manchester City et Chelsea perçoivent entre 60 et 65 millions de livres par saison. Seul Manchester United fait mieux avec 90 millions de livres annuels, également versés par Adidas. En comparaison avec les clubs français, le Paris Saint-Germain fait mieux avec son contrat longue durée signé avec Nike (à près de 80 M€ par an), mais il est le seul à tenir la comparaison, l’Olympique de Marseille suivant à près de 25 M€ annuels de Puma.