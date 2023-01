Tour de France: Antargaz c’est fini, un nouveau sponsor pour le prix de la combativité

Century 21 étend son influence sur le Tour de France.

Huit éditions consécutives, c’est le temps passé par Antargaz, en tant que sponsor titre du prix de la combativité distribué chaque année sur le tour de France. A compter de l’édition 2023 prochaine, Antargaz cédera sa place à Century 21, nouvellement associé au trophée. Le groupe spécialiste de l’immobilier prend du grade dans la hiérarchie des partenaires d’Amaury Sport Organisation (ASO), sur la Grande Boucle.

Century 21 nouveau partenaire du prix de la combativité

Depuis six ans, Century 21 appartenait au cercle plus confidentiel, donc moins valorisé, des partenaires officiels. La nouvelle filiation avec le prix de la combativité vaudra bien évidemment et principalement sur le tour de France, mais également Paris-Nice et le Critérium du Dauphiné. Le contrat est signé pour les trois prochaines éditions de ces trois courses, soit jusqu’en 2026.

Un contrat sur 3 ans pour le Tour de France, Paris-Nice et le Dauphiné

« Century 21 accompagne le Tour de France depuis 2017 et c’est avec un immense plaisir que cette aventure commune va se poursuivre pour trois années supplémentaires (…) Les courses cyclistes sont des spectacles gratuits pour les spectateurs, elles passent devant chez vous, visitent tous les territoires de la France métropolitaine, des plus grandes villes aux plus petits villages. Cet ancrage profond du Tour est tout aussi présent chez Century 21 avec son réseau de 950 agences », explique le boss du Tour de France, Laurent Prud’homme par communiqué.

Century 21 est un partenaire majeur pour le vélo puisqu’il est aussi sponsor du Tour de France féminin, depuis sa première édition l’année dernière, en tant que fournisseur officiel.