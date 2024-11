Les sponsors de l’Atlético Madrid cette saison 2024-25 et ce qu’ils rapportent

L’Atlético Madrid gagne plus de 100 millions d’euros par an de ses sponsors.

A l’heure pour l’Atlético Madrid d’affronter le PSG en Ligue des champions, jetons un oeil sur les commanditaires associés à l’autre grand club de la capitale d’Espagne. La saison 2024-25 marque pour l’Atlético Madrid une étape clé dans sa stratégie de partenariats avec des acteurs majeurs dans des domaines aussi variés que l’aérien, l’alimentation, le sport numérique et la technologie. En tant qu’équipe phare de LaLiga, l’Atlético renforce ainsi son positionnement global en associant son image à des marques influentes.

Nike et Riyadh Air pou principaux sponsors de l’Atlético

Ses sponsors rapportent au club colchonero un peu plus de 120 millions d’euros annuels. Parmi les principaux, la compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air a renforcé son alliance avec le club en obtenant les droits de naming du stade, désormais rebaptisé “Riyadh Air Stadium”. Ce contrat, estimé à 40 millions d’euros par saison, fait de la marque l’un des piliers financiers du club jusqu’à la saison 2026-27.

Nike, l’équipementier historique de l’Atlético, poursuit également son engagement avec un contrat de dix ans d’une valeur de 450 millions d’euros, permettant au club de bénéficier d’une source stable de revenus. Quant à Herbalife, elle soutient l’équipe féminine de l’Atlético, reflétant l’engagement du club envers le sport féminin.

Les partenaires officiels et l’innovation digitale

Hyundai conserve sa place en tant que sponsor de choix, visible sur les manches des tenues masculines et féminines du club, offrant des véhicules et une visibilité renforcée sur les jours de match. Le partenariat avec Movistar, via Telefónica, permet au club de maintenir sa pointe technologique en dotant son stade d’une infrastructure numérique avancée, une première en Espagne.

Le secteur numérique et blockchain est aussi représenté grâce aux collaborations avec Socios.com et Kraken. La plateforme Socios.com permet aux fans d’acheter des Fan Tokens, tandis que Kraken, via un accord signé cette année, sponsorise les maillots et co-développe des initiatives communautaires autour du Web3.

Technologie et bien-être

Le partenariat avec LG Electronics incarne la volonté de l’Atlético de faire du Riyadh Air Stadium un modèle en matière d’expérience audiovisuelle. Dans un registre plus médical, Vithas, nouvel équipementier médical du club, assure un suivi de santé de pointe aux joueurs pour la saison en cours.

Implication communautaire et engagement culturel

Les alliances avec Caixa Bank, Cívitas et des sponsors locaux, comme Mahou, soulignent l’ancrage de l’Atlético dans la culture et la société espagnole. Cívitas, anciennement partenaire des droits de naming du stade, reste un soutien important avec une vision de long terme, tout en accompagnant le club dans des initiatives immobilières et communautaires.

Pour l’Atlético Madrid, cette constellation de sponsors pour 2024-25 incarne une stratégie qui intègre des partenariats locaux et globaux, dans des secteurs diversifiés mais cohérents avec les ambitions sportives, sociales et technologiques.