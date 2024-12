Manchester City enregistre l’un des plus gros bénéfices de l’histoire du football

Un chiffre d’affaires record et un bénéfice qui n’est pas loin de l’être aussi pour Manchester City, en 2024.

Manchester City est en ce moment plus solide sur le plan économique que sportif. Et en même temps faut-il rendre à Pep Guardiola et ses hommes ce qui leur appartient, au moins pour large partie, car si le club anglais boucle son exercice 2024 avec un bénéfice record pour lui et l’un des plus élevés de toute l’histoire du football, c’est forcément par le truchement des résultats sportifs.

Manchester City a donc révélé le résultats de ses comptes sociaux, de la saison 2023-2024, sportivement marquée par un nouveau titre en Premier League. Le bilan fait état de revenus records atteignant 1,013 milliard d’euros (à l’ajoute des opérations de trading, faut-il tout e de même le préciser). Propulsés par des droits télévisés en hausse et des plus-values sur les transferts, les Citizens affichent un bénéfice net de 87,1 millions d’euros, un chiffre impressionnant à l’échelle du football mondial.

Avec cet excédent, Manchester City se classe au 8e rang des plus gros bénéfices jamais enregistrés par un club de football, selon une analyse de Calcio e Finanza. Ce résultat confirme la maîtrise économique du club sous l’égide de ses propriétaires émiratis, même s’il reste encore loin du record absolu détenu par le FC Barcelone. Lors de la saison 2022/2023, le club catalan avait enregistré un bénéfice de 304 millions d’euros, un chiffre gonflé par une opération exceptionnelle : la vente anticipée de 15 % des droits TV de La Liga pour les 25 prochaines années à Sixth Street. Sans ce “tour de passe-passe”, le Barça aurait affiché un déficit estimé à 96 millions d’euros.

Les 10 plus gros bénéfices du foot Tottenham (2013-14) = 81,4M€ Liverpool (14-15) = 83,6M€ 𝐌𝐚𝐧 𝐂𝐢𝐭𝐲 (𝟐𝟑-𝟐𝟒) = 𝟖𝟕,𝟏𝐌€ Leicester (15-16) = 91M€ Man City (22-23) = 93,6M€ Barça (21-22) = 97,6M€ Liverpool(17-18) = 119,7M€ Tottenham (18-19) = 127,5M€ Brighton (22-23) = 143,1M€ Barça (22-23) = 303,7M€



Manchester City est deux fois dans le top 10 des plus gros bénéfices du foot

En deuxième position, pointe Brighton et ses 143,1 millions d’euros de bénéfice lors de la saison 2022-2023, largement dopés par les plus-values sur les ventes de joueurs. Tottenham, avec un bénéfice de 127,5 millions d’euros en 2017-2018, complète le podium grâce à son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions contre Liverpool. D’ailleurs, les Reds ne sont pas loin derrière : leur propre succès dans cette même campagne européenne, a contribué à un bénéfice de 119 millions d’euros.

Manchester City avait déjà brillé économiquement par le passé, notamment avec un bénéfice de 93 millions d’euros lors de sa saison historique 2022-2023, marquée par le triplé Premier League, FA Cup et Ligue des champions. Avec le FC Barcelone et ses rivaux anglais, Liverpool et Tottenham, Manchester City est deux fois présent au top 10 des plus gros bénéfices du football.

