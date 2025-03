F1. Esteban Ocon signe un nouveau contrat majeur

Esteban Ocon est la nouvelle image de Bianchet.

Le pilote français de Formule 1 Esteban Ocon, actuellement chez Haas, vient de décrocher un partenariat prestigieux en devenant le nouvel ambassadeur de Bianchet, manufacture suisse de montres de luxe. Cette collaboration s’inscrit dans une dynamique commune entre le pilote et l’horloger : la quête de perfection et l’engagement à repousser les limites.

« C’est un honneur de rejoindre la famille Bianchet et de représenter une marque qui partage mon engagement envers la performance et la précision. Leurs montres incarnent la même recherche d’excellence que nous poursuivons en Formule 1 », a déclaré Ocon, visiblement enthousiaste.

Le monde de l’horlogerie est proche de la Formule 1

Le pilote a été aperçu portant le modèle Bianchet B 1.618 Flying Tourbillon Sport GMT. Cette montre, fabriquée à partir de carbone haute densité et de poudre de titane, offre une résistance aux chocs et une étanchéité jusqu’à 100 mètres, conjuguant durabilité, précision et élégance.

Rodolfo Bianchet, PDG de la marque, s’est réjoui de cette nouvelle collaboration : « Nous sommes heureux d’accueillir Esteban Ocon dans la famille Bianchet. Son dévouement à la performance et à l’innovation fait de lui le représentant idéal de notre marque. »

Ce partenariat s’inscrit dans une tendance plus large d’alliances entre le monde de la Formule 1 et l’horlogerie de luxe. Quelques jours avant le début de la saison 2025, Jack Doohan, pilote chez Alpine, a également été annoncé comme ambassadeur de la marque H. Moser & Cie, renforçant ainsi les liens historiques entre deux secteurs qui privilégient la précision et la créativité.