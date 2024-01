NBA Paris Game: Wilson présente un nouveau ballon révolutionnaire, sans air et à l’imprimante 3D

Wilson a produit un ballon de basket à la particularité d’être sans air.

La NBA est à Paris cette semaine, pour sa désormais traditionnelle NBA Paris Game, avec en point d’orgue le match opposant les Cavaliers de Cleveland au Nets de Brooklyn, ce jeudi soir. En marge de la rencontre se tient la NBA House au Carreau du Temple dans le 3e arrondissement de la capitale. C’est l’occasion pour la principale ligue mondiale de basket d’assurer sa promotion, aidée en cela par tous les partenaires de l’opération. Parmi lesquels Wilson, qui fournit les ballons officiels depuis 2020.

Wilson profite de l’événement pour montrer son savoir-faire

La marque est venue dans la capitale de France avec la dernière de ses sphères produites, qui n’est pour l’heure qu’un prototype. Mais révolutionnaire. Parce que ce ballon singulier, que le public a le loisir de pratiquer jusqu’à samedi, est unique. En son genre et en nombre d’exemplaires. Il n’en existe en effet que deux et pour la première fois, un a traversé l’Atlantique. Les facteurs de sa spécificité sont doubles.

Conçu à l’imprimante 3D, il est rigide et n’a pas d’air

D’abord, il a été conçu sur la base d’une imprimante 3D. Ensuite, et c’est là la principale originalité, c’est un ballon sans air. Avec des trous apparents. Le rendu est plutôt déroutant esthétiquement, autant que le bruit du rebond produit, qui rend le même effet qu’un ballon plastique léger, de ceux qui sont bon marché. La pratique est pourtant tout autre, puisqu’il n’a pas d’air, il est dur et rigide et se manie avec la même facilité que les classiques balles oranges dont usent les joueurs de la NBA.

Un prototype qui n’est pas prévu pour être commercialisé

Il n’est donc pas prévu pour l’heure que ce ballon soit industrialisé à grande échelle, il sert surtout à la marque qui l’a conçu pour montrer son savoir-faire et attirer vers elle le public le plus large, sur cette NBA Paris Game 2024. Vu le nombre particulièrement conséquent de visiteurs présents ce mercredi à l’ouverture, Wilson a l’occasion de capitaliser sur sa création.