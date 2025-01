Lionel Messi va être décoré par les Etats-Unis et le président Biden

Lionel Messi va recevoir un hommage singulier des Etats-Unis.

Lionel Messi va entrer dans l’histoire en devenant le premier footballeur masculin et le premier Argentin à recevoir la Médaille présidentielle de la Liberté, la plus haute distinction civile des États-Unis. Le joueur de l’Inter Miami recevra cet honneur des mains du président Joe Biden lors d’une cérémonie à la Maison Blanche, aux côtés de 18 autres personnalités.

Premier Argentin honoré de la sorte

Cette récompense salue non seulement l’excellence sportive de l’octuple Ballon d’Or, mais aussi son engagement humanitaire à travers sa fondation et son rôle d’ambassadeur de l’UNICEF. La Fondation Leo Messi s’est particulièrement illustrée dans le soutien aux programmes de santé et d’éducation pour les enfants à travers le monde.

Martin Luther King Jr ou Michael Jordan l’ont eu avant Messi

Créée en 1963 par John F. Kennedy, cette médaille a déjà distingué des figures emblématiques comme Martin Luther King Jr., Mère Teresa, Angela Merkel ou encore Michael Jordan. Dans le football, seule l’Américaine Megan Rapinoe avait jusqu’ici reçu cette distinction en 2022.