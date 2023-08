Un sponsor du PSG s’associe au Bayern Munich

Le Bayern Munich accueille « Visit Rwanda » dans le pool de ses commanditaires.

Nation associée au Paris Saint-Germain depuis 2019, puis prolongé en cette année 2023, le Rwanda annonce sa dernière collaboration avec le Bayern Munich, afin de promouvoir le développement du football et du tourisme dans le pays africain. Cette collaboration, signée pour cinq ans jusqu’en 2028, a été révélée lors du premier match à domicile de la saison du FC Bayern.

Après le PSG et Arsenal, « Visit Rwanda » s’associe au Bayern Munich

Ce partenariat stratégique verra le club allemand travailler en étroite collaboration avec le ministère rwandais des Sports pour mettre en place une académie de football visant à renforcer le développement du sport dans le pays. L’objectif est d’offrir aux jeunes talents rwandais l’opportunité de développer leurs compétences et de promouvoir l’amour du football.

« Je suis très heureux de cette collaboration conclue jusqu’à l’été 2028 », détaille Jan-Christian Dreesen, président-directeur général du Bayern Munich. « Le FC Bayern peut devenir actif sur le continent africain et acquérir des expériences importantes. Le nouveau partenariat platine s’aligne sur nos objectifs à long terme. Nous promouvrons « Visit Rwanda » et aiderons le Rwanda à se développer dans le sport avec des projets pour le football des jeunes. Ce sont des tâches stimulantes et responsables. L’Afrique est un continent d’opportunités. Pour le FC Bayern, c’est la prochaine étape importante dans l’internationalisation. »

Des activations communes et de la visibilité au stade

Un élément clé de cette collaboration sera l’affichage de la marque « Visit Rwanda » sur les panneaux LED lors des matchs à domicile à l’Allianz Arena, le stade emblématique du Bayern Munich. Cette visibilité contribuera à promouvoir les opportunités touristiques au Rwanda, mettant en avant les richesses naturelles et culturelles du pays.