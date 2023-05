PSG: Un sponsor prolongé trois ans, en dépit de critiques

Visit Rwanda s’affichera encore jusqu’en 2025 sur les écrans lumineux du PSG.

Entamé en 2019 et moyennant à l’époque, une dizaine de millions d’euros par an estimés, le partenariat initié entre le PSG et Visit Rwanda va se poursuivre. Il a été prolongé de trois ans, jusqu’en 2025, au commencement de cette saison 2022-2023, mais ce n’est qu’aujourd’hui, le mercredi 10 mai, qu’il est officialisé par le club de la capitale.

Au Rwanda tout le monde ne voit pas d’un bon oeil le sponsoring sportif

Ce sponsoring d’état, vise à la promotion du Rwanda qui a aussi un même type de sponsoring avec les Gunners d’Arsenal. Mais au « pays des mille collines », il n’est pas vu par tout le monde, comme un investissement judicieux. « Ces investissements ne répondent pas aux besoins immédiats de la grande majorité des Rwandais », indiquait à l’AFP en mars dernier, l’opposante Victoire Ingabire, qualifiant ces différents investissements dans le sponsoring sportif « d’argent gaspillé ».

Le PSG évoque trois années de collaboration fructueuse

Dans son communiqué, le PSG évoque au contraire « trois années de collaboration fructueuse ». « En seulement quelques années, le Rwanda est devenu une place forte du tourisme mondial […] Alors que la crise sanitaire a fortement limité les déplacements, l’effort du pays pour promouvoir sa destination lui a permis de retrouver très vite son niveau d’attractivité de 2019 avant de reprendre son élan cette saison. En 2022, le pays a ainsi accueilli plus d’un million de visiteurs internationaux et a généré près d’un demi-milliard de dollars de recettes touristiques et souhaite franchir la barre des 800 millions de dollars à l’horizon 2025 », est-il ainsi précisé.

De l’affichage au stade et sur les maillots d’entraînements et d’avant-match

« Le partenariat entre Visit Rwanda et le Paris Saint-Germain dépasse la promotion de la destination Rwanda. Il vise à créer des synergies dans la culture, la mode, les arts créatifs et le développement du football, ce que nous apprécions grandement », justifie pour sa part, Michaella Rugwizangoga, Directrice générale du tourisme rwandais. Le partenariat prévoit que Visit Rwanda s’affiche les soirs de matchs sur les écrans lumineux du Parc des Princes ainsi qu’au dos des maillots training et pré-match des hommes de Chistophe Galtier.