OM: Quand Aubameyang reçoit sa nouvelle Ferrari chromée… dans une galerie d’art !

Heureux Aubameyang au moment de découvrir sa Ferrari.

« On est sur un bolide très très énervé ». Difficile de mieux exprimer autrement que par ces mots de Pierre-Emerick Aubameyang, la folie de l’instant. Celle qui a vue l’attaquant de l’Olympique de Marseille découvrir sa Ferrari SF90 Novitech dans sa configuration en chrome intégral, dévoilée comme une pièce de collection au coeur même d’un galerie d’art.

La nouvelle Ferrari d’Aubameyang est une « dinguerie »

Tout est « dinguerie » dans cette séquence à voir en vidéo ci-dessus, à la hauteur du pédigrée du bolide du footballeur marseillais. Lequel accroche une autre fusée à son tableau de chasse déjà impressionnant. Cette Ferrari SF90 avec son kit de carrosserie Novitech ne souffre d’aucune comparaison précédente, ni sur son look sauvage et moins encore avec ses performances routières.

A l’heure des vacances pour l’attaquant de l’OM

Rendez-vous compte qu’avec les 1 200 chevaux sous le capot, cette bête de course avale le 0 à 100 kmh en 1,9 secondes et elle taquine les 340 km/h en vitesse de pointe. Puissance et vélocité deux mots qui résume bien Aubameyang sur le terrain. Lequel, tel qu’il l’évoque dans la séquence, peut désormais profiter de vacances bien méritées car si l’OM a manqué sa saison, lui a rempli son contrat et son compteur de buts, étant devenu pour l’occasion le meilleur buteur de toute l’histoire de la Ligue Europa.