OM, PSG. Les 50 clubs les plus déficitaires au monde sur 10 ans de mercato

A 646 millions net, le PSG accuse le plus gros déficit du football international, à la différence des recettes et des dépenses sur le mercato, depuis dix ans.

Dans la dernière étude de l’Observatoire du football CIES centrée sur la dernière décennie du mercato dans le monde, le football français se distingue par des stratégies contrastées en matière de trading de joueurs.

Au sommet du classement des performances financières, le LOSC Lille brille comme un modèle d’efficacité économique. Le club nordiste présente le meilleur bilan au ratio des recrues et des cessions de joueurs en engrangeant 617 millions d’euros de recettes, pour seulement 234 millions de dépenses, pour un bénéfice net de 384 millions d’euros.

Le PSG et l’OM, deux clubs français dans les 50

À l’opposé du spectre, le Paris Saint-Germain incarne le club le plus déficitaire au monde sur la dernière décennie. Avec un solde négatif de 646 millions d’euros, le club parisien paie notamment le prix fort des transferts de stars comme Kylian Mbappé (- 180 millions) et Neymar (- 122 millions). L’Olympique de Marseille n’est pas en reste, affichant un déficit de 66 millions d’euros. Il est l’autre club français classé dans le top 50.

Plus largement que les clubs nationaux, deux autres formations que le Paris SG accusent un différentiel supérieur au demi-milliard d’euros : les Anglais, Chelsea et Manchester United. Aucune de ces trois équipes n’étant parvenues à décrocher le Graal ultime que la Ligue des champions dans la période de cette étude (2015-2024), celle-ci tord le cou à l’idée que l’on peut se faire que la dépense mène aux trophées. Le Real Madrid est le plus titré et seulement le quatorzième du classement ci-dessous.

Les 50 clubs les plus déficitaires au monde sur 10 ans de mercato

Club Recettes Dépenses Différence Paris St-Germain 420 M€ 1 066 M€ -646 M€ Manchester United 246 M€ 830 M€ -584 M€ Chelsea FC 551 M€ 1 131 M€ -580 M€ FC Barcelona 637 M€ 1 005 M€ -368 M€ Tottenham Hotspur 224 M€ 535 M€ -275 M€ Arsenal FC 187 M€ 462 M€ -254 M€

Voir le tableau complet en page 2