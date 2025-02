RC Strasbourg, Chelsea. Todd Boehly entre dans l’actionnariat d’une nouvelle équipe

Todd Boehly étend ses investissements à l’univers du cricket.

Todd Boehly, déjà copropriétaire de Chelsea FC et du RC Strasbourg, en plus d’être actionnaire minoritaire des Los Angeles Dodgers, étend son empire sportif au cricket anglais. L’investisseur américain vient d’acquérir 49% des parts des Trent Rockets, une franchise du championnat The Hundred, pour environ 50 millions d’euros, selon une information de Sky Sports.

Cette transaction, réalisée en partenariat avec Cain International, société fondée par l’homme d’affaires britannique Jonathan Goldstein, valorise la franchise à 95 millions d’euros. Cette incursion dans le cricket intervient après une tentative infructueuse d’acquisition du London Spirit, finalement cédé à un consortium de la Silicon Valley pour 175 millions d’euros.

Todd Boehly cherche à s’émanciper seul

Cette diversification survient dans un contexte particulier pour Boehly à Chelsea. Depuis son arrivée à la tête du club londonien en mai 2022 pour 3,2 milliards de dollars, son bilan est mitigé. Si le club a investi massivement avec 1,25 milliard d’euros dépensés pour 28 recrues en 18 mois, les résultats sportifs ne suivent pas. En coulisses, des tensions sont évoquées avec son associé Behdad Eghbali, co-fondateur de Clearlake Capital, laissant planer des doutes sur son engagement à long terme dans le football.

Les deux partenaires sont associés à la tête du fonds BlueCo, qui a repris en 2023 le RC Strasbourg en Ligue 1, pour 45 millions d’euros selon nos informations à Sportune. Ce nouvel investissement dans le cricket, sport traditionnellement plus stable que le football en Angleterre, pourrait marquer un tournant dans la stratégie de l’investisseur américain, Todd Bopehly.