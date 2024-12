OM, ASSE, SCO, MHSC. Les décisions de la DNCG ce mardi 10 décembre

De nouveaux verdicts rendus par le gendarme financier du foot français, ce mardi.

L’AC Ajaccio mis sous contraintes par la DNCG

Ce mardi 10 décembre, la Direction Nationale de Contrôle de Gestion (DNCG) a rendu ses décisions concernant plusieurs clubs professionnels dans le cadre du réexamen de leur situation financière pour la saison 2024-2025. Entre soulagement pour certains et sanctions pour d’autres, le gendarme financier du football français a livré ses nouveaux verdicts. Quatre clubs de Ligue 1 étaient concernés par ce réexamen : l’Olympique de Marseille, l’AS Saint-Étienne, le SCO d’Angers et le Montpellier Hérault SC. Bonne nouvelle pour ces formations : aucune mesure n’a été prise à leur encontre. Ces conclusions attestent de leur conformité aux exigences financières et leur permettent d’aborder la suite de la saison avec sérénité. Pour l’OM notamment, ce verdict rassure dans un contexte sportif sous tension, où la stabilité économique reste un atout essentiel. Angers, Montpellier et Saint-Étienne peuvent également se concentrer sur leurs performances sur le terrain, dégagés de tout spectre de sanction administrative.En Ligue 2, l’AC Ajaccio fait face à des restrictions. Le club corse se voit imposer un encadrement de sa masse salariale et une interdiction de recruter. De plus, la DNCG a prononcé une rétrogradation à titre conservatoire à l’issue de la saison sportive en cours, une décision qui pourra être levée si le club corrige ses irrégularités financières avant cette échéance. Cette sanction met en lumière les difficultés rencontrées par le club, qui devra redoubler d’efforts pour stabiliser sa situation économique sous peine de voir son avenir en Ligue 2 sérieusement compromis. Dans la troisième division, l’AS Nancy-Lorraine échappe à toute sanction. Une issue positive pour le club lorrain, qui vise à retrouver des jours meilleurs après plusieurs saisons marquées par des déboires sportifs et financiers.