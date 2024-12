PSG. Un nouveau monstre à près du demi-million dans le garage de Donnarumma

Gianluigi Donnarumma en impose au volant de sa nouvelle automobile.

Faut-il y voir un signe avec sa situation sportive du moment et la mise en concurrence qui l’oppose au portier russe Matvey Safonov ? Car au volant, Gianluigi Donnarumma sort désormais les muscles quand il pointe à l’entraînement du Paris SG. Capturé par le compte tjgs_ sur Tiktok, le gardien international italien a troqué ses bolides à tendance sportive (Lamborghini Urus, Ferrari 812 Superfast), pour un modèle autrement plus volumineux que le Mercedes Classe G version Mansory.

Le Classe G est depuis longtemps une icône de l’automobile, synonyme de puissance et de robustesse. Mais lorsqu’il passe entre les mains du préparateur Mansory, ce mastodonte adopte un tout autre visage, mêlant luxe ostentatoire, performances accrues et design audacieux. Le véhicule arbore une carrosserie retravaillée avec des extensions d’ailes, des inserts en fibre de carbone et un nouveau bouclier avant pour une allure encore plus agressive. Les jantes surdimensionnées (jusqu’à 24 pouces) ajoutent à son caractère imposant.

Sous le capot, Mansory ne se contente pas de l’esthétique. Le préparateur pousse les performances du Classe G au-delà des standards ordinaires pour un véhicule de ce gabarit. Selon les versions, le V8 biturbo de Mercedes est revisité pour atteindre jusqu’à 900 chevaux, permettant à ce colosse de rivaliser avec les supercars en matière d’accélération. Malgré son poids, le Mansory Classe G affiche des temps impressionnants, avec un 0 à 100 km/h abattu en seulement 3,5 secondes pour les versions les plus extrêmes.

Côté prix, la fourchette est large car elle dépend des options et finitions choisies par le propriétaire. Mais il faut compter au bas un demi-million d’euros et parfois jusqu’au double pour les modèles les plus aboutis.