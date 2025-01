Greenwood, David, Barcola… Qui finira meilleur buteur de L1 selon les bookmakers ?

A égalité de buts avec le Marseillais Mason Greenwood en Ligue 1, Jonathan David l’est aussi sur les cotes finales.

À mi-parcours de la saison, la course au titre de meilleur buteur de Ligue 1 s’annonce passionnante. Les bookmakers donnent leurs favoris dans cette lutte qui see dessine à quatre et qui oppose actuellement Jonathan David (Lille LOSC), Mason Greenwood (Olympique de Marseille), Bradley Barcola et Ousmane Dembélé (Paris SG).

Les opérateurs placent le Lillois David et le Marseillais Greenwood en grands favoris, avec des cotes quasi identiques de 1,75. Les deux attaquants, actuellement en tête du classement avec 11 réalisations chacun, semblent avoir pris un ascendant psychologique dans cette course au titre.

Greenwood et David au coude à coude, Barcola devant Dembélé

Le jeune talent du PSG Bradley Barcola, auteur d’un début de saison mi-figue, mi raisain, avec 10 buts, apparaît comme un outsider sérieux avec une cote de 4,5. Son coéquipier Ousmane Dembélé, également à 10 buts, est proposé à une cote plus élevée de 12, les bookmakers estimant probablement que son profil de passeur pourrait le désavantager sur la longueur.

Plus loin dans les pronostics, on retrouve Evann Guessand à 20, tandis que Keito Nakamura, Arnaud Kalimuendo et Kang-In Lee sont tous proposés à 25. Des cotes qui reflètent la difficulté attendue pour ces joueurs de rattraper le quatuor de tête dans la seconde partie de saison.