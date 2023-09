Stade Rennais: Un nouveau sponsor majeur à l’avant sur le maillot des féminines

Une société d’intérim sur le maillot des filles du Stade Rennais.

Actérim, une société de travail temporaire française basée à Vern-sur-Seiche, près de Rennes, devient le partenaire officiel de la section féminine du Stade Rennais F.C. À travers cette collaboration, la marque d’Actérim sera désormais affichée sur les maillots des joueuses Rouge et Noir.

Actérim premier sponsor majeur de la section féminine du Stade Rennais

Laurent Gleyo, le président d’Actérim, explique par communiqué que ce partenariat est motivé par sa passion pour le football et son attachement au Stade Rennais, dont il est un supporter de longue date. Il voit dans le football féminin une opportunité de promouvoir des valeurs telles que la solidarité, la discipline, la culture de la victoire, et l’effort. Il souligne également que le football féminin aborde des questions importantes d’inclusion et d’égalité, ce qui rend ce partenariat d’autant plus significatif.

Une équipe récent créée chez les seniors filles

C’est qu’au SRFC, le football féminin est encore à ses balbutiements. Ce n’est en effet que cette saison 2023-2024 que le club breton a lancé sa section sénior chez les filles, qui démarre son aventure sportive du plus bas de l’échelle au niveau du District. Non sans l’ambition de devenir à plus ou moins longue échéance une référence régionale. Sinon mieux. Le Stade Rennais était l’avant-dernier club de Ligue 1 à ne pas compter de formation sénior chez les filles. L’AS Monaco est la dernière, car la section féminine sur le rocher porincier n’y est pas rattachée.