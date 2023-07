Stade Rennais: Salaire, contrat, valorisation, les chiffres de Nemanja Matic sur le mercato

Le Stade Rennais a coché le nom de Matic pour renforcer son milieu de terrain.

Alors que Lesley Ugochukwu se dirige vers les Blues de Chelsea, selon L’Equipe, le Stade Rennais a coché plusieurs noms pour le remplacer dont celui de Nemanja Matic, le milieu défensif de l’AS Rome. Un joueur d’expérience, international serbe aux 48 sélections. Si, à 34 ans, il n’est plus un joueur fortement valorisé sur le marché des transferts, son salaire est un élément qui peut compter, car il dépasse l’ordinaire du club breton. Décryptage…

Le Stade Rennais pense à Nemanja Matic pour remplacer Ugochukwu

A 34 ans donc, Nemanja Matic n’est plus un joueur aussi cher qu’il l’a été sur le marché des transferts. En 2017, Chelsea a payé presque 45 millions d’euros à Manchester United pour le recruter ; le joueur était alors au prime de sa carrière professionnelle. Aujourd’hui, il est évalué à dix fois moins environ. Tant de la part de Transfermarkt, qui l’estime à 4 millions d’euros sur ce mercato, que de l’Observatoire du football, pour qui l’analyse est la même.

Un salaire au-delà de l’ordinaire du Stade Rennais

C’est qu’il reste une saison contractuelle à compenser à la Roma, plus une que Matic a en option. C’est en revanche sur le salaire que la donne diffère. Du côté de la presse italienne, Nemanja Matic est en effet pointé à 4 millions d’euros par an, ici exprimés en net avant impôts, et il est à ce titre, l’un des quatre joueurs les mieux payés de son collectif. C’est plus que n’importe quel autre joueur du Stade Rennais, dans l’histoire du club. Le coût de l’expérience pour un joueur trois fois champion d’Angleterre et deux fois finaliste européen en Ligue Europa ; avec le Benfica en 2013 et la Roma, dix ans plus tard, en 2023.