RC Lens. 5 gardiens libres en juin pour remplacer Brice Samba

Une expérience à rallonge de la Ligue 1, un contrat qu’il pourrait résilier avec l’OL qui l’embauche, Anthony Lopes a bien des atouts pour remplacer Brice Samba, si ce dernier quitte Lens. Mais le portier des Gones a des touches ailleurs en Ligue 1.

Le RC Lens va-t-il perdre son gardien et capitaine Brice Samba, dès cet hiver ? La tendance prête au numéro deux de l’équipe de France, des velléités de départ vers le Stade Rennais, toutefois moins de sa part, que de celle de son club soucieux de faire des économies.

Si Samba s’en va, son équipe devra nécessairement le remplacer dès ce mois de janvier. Avec une volonté, autre que l’aspect sportif du domaine de l’entraîneur Will Still et du directeur sportif Diego Lopez, que celle d’investir moins que la cession de Brice Samba pourrait rapporter au Racing.

Dans cette hypothèse, le marché des joueurs libres au mois de juin prochain, au terme de cette saison 2024-2025 peut offrir des possibilités, car les clubs qui les emploient n’auront plus que la fenêtre de janvier pour les vendre contre une indemnité. Sauf à les prolonger d’ici là.

A Sportune, nous avons dressé une liste de cinq profils dans cette situation contractuelle, en excluant forcément les quelques intouchables à l’exemple de la légende du Bayern Munich, Manuel Neuer.

Le plus évident : Walter Benitez

Walter Benitez connait la Ligue 1 comme sa poche, après avoir passé six ans dans les buts de l’OGC Nice. Désormais, c’est aux Pays-Bas, avec le champion PSV Eindhoven, qu’il évolue. Sollicité l’été dernier, notamment du côté de l’Espagne, il a choisi de rester pour ce qui pourrait être sa dernière saison en Eredivisie. C’est déjà à la fin de son contrat qu’il avait quitté le GYM. Comme pour Alex Meret (voir ci-dessous), celui qui a porté une fois le maillot national de l’Argentine est un profil couteux, tant sur le salaire (environ 210 000 euros brut mensuels), qu’à l’indemnité, mais il demeure sur le papier (car la vérité des chiffres n’appartient qu’aux clubs et leurs joueurs), plus abordable que Brice Samba pour le RC Lens.

Le plus bankable : Alex Meret

Le plus bankable est le plus cher, pas forcément la solution idoine pour un club qui cherche à faire des économies. D’autant que le joueur et le Napoli à qui il est lié, discutent extension de son contrat. Néanmoins, dans la liste des portiers en fin de bail, possiblement accessible pour le RC Lens, Alex Meret, international italien à trois reprises est celui qui présente l’un, sinon le meilleur des CV.

Le meilleur compromis : Anthony Lopes

Poussé vers la sortie de l’Olympique Lyonnais qui l’a formé et qu’il a servi 389 fois au cours de sa carrière, Anthony Lopes est plutôt annoncé proche du FC Nantes . Son expérience de la Ligue 1 et du niveau international (14 sélections avec le Portugal) et le fait qu’il puisse être libéré dès cet hiver de son contrat avec l’OL, en font un atout pour bien des clubs de la Ligue 1 en quête d’un renfort au poste.

Le plus abordable : Arthur Desmas

A l’addition de l’indemnité du transfert et du salaire potentiel, l’actuel gardien titulaire de Le Havre AC est la piste qui semble la plus abordable. Après des débuts canons cette saison en Ligue 1, il a perdu de sa superbe et de sa confiance sur cette fin d’année 2024. Au point de ne pas prolonger avec le HAC ?

Le plus controversé : Léo Jardim

Il a le même patronyme qu’un ancien entraîneur champion de France de Ligue 1 avec l’AS Monaco. Ce pourrait être un bon signe, à ce détail près que ce Léo Jardim a défendu la cause et les couleurs d’un autre club, qu’est celui du rival de Lens, le LOSC Lille. Le portier brésilien a joué 23 rencontres sous le maillot des Dogues et il évolue désormais avec succès, en tant que numéro un de Vasco da Gama.