Quand la famille Areola cherche sa maison londonienne au budget… de 23M€ !

La famille Areola a médiatisé la recherche de sa nouvelle maison.

A souvent déménager pour suivre leur carrière professionnelle, les footballeurs posent rarement leurs valises dans une ville, sur la longueur. La famille Areola semble toutefois avoir choisi de s’installer durablement à Londres, puisque le gardien formé au PSG, vient de quitter définitivement le club de la capitale, l’été dernier, pour continuer avec West Ham, où il était prêté. Désormais résidents anglais, les Areola, parents et enfants cherchent une maison où s’installer.

Areola a définitivement quitté le PSG pour West Ham et la ville de Londres

Et pour ce faire, ils ont médiatisé l’événement en se prêtant au jeu de l’émission sur TMC : L’Agence : l’immobilier de luxe en famille. L’objectif étant pour les agents immobiliers de l’émission de trouver la demeure adéquat, à des propriétaires au pouvoir d’achat supérieur à la normale. A l’exemple d’Alphonse Areola et les siens qui ont un budget pour leur bien de… 23 millions d’euros.

Un budget de 23 millions d’euros pour une maison de six chambres

Avec cette épaisse enveloppe, le gardien champion du monde et son épouse Marion espèrent trouver la « maison de leur rêve ». Qui doit avoir un minimum de six chambres, pour accueillir les proches et surtout une grande cuisine, tel qu’insiste madame. Quant à monsieur, il tient surtout à son espace personnel, où s’entassent sa collection de chaussures (il dit avoir 300 paires) et de trophées gagnés, dont celui convoité du Mondial 2018.

Si Alphonse Areola admet un véritable coup de coeur pour l’un des biens proposés par les agents, le couple n’achètera finalement pas au terme de cette émission, car Marion n’a pas eu le même « cruch ». Leurs conseillers, dans l’émission, ont promis de les accompagner jusqu’au bout….