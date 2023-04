Les 20 footballeurs les mieux payés d’Europe en 2023

Palmarès des footballeurs les mieux payés en Europe.

C’est une « rich list » européenne, qui englobe plus largement les footballeurs les mieux payés de la planète, en cette année 2023. A la seule exception probable, de Cristiano Ronaldo parti à Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Sinon, c’est au Paris Saint-Germain qu’évolue le trio en doré, de titres, de talent, mais aussi d’argent. A eux trois, Mbappé, Neymar et Messi pèsent plus de 150 millions d’euros brut annuels en salaires, et sans les autres bonus additionnels.

Les 200 footballeurs les mieux payés d'Europe en 2023: 20. Raheem Sterling (Man City) = 18,9 M€

Le PSG truste le podium des joueurs d’Europe les mieux payés

Certes, il n’y a qu’eux pour représenter la Ligue 1 et leur fortunée locomotive parisienne, mais c’est déjà remarquable. C’est sinon, un top 20 à plusieurs vitesses ou niveaux, d’un championnat à l’autre. Tandis que la clinquante et performante Premier League et la plus fermée Liga à trois grosses cylindrées, dominent en nombre de joueurs, à 7 chacun, la Bundesliga comme la Ligue 1, s’y glisse par le truchement d’une seule équipe qu’est le Bayern Munich.

Deux champions du monde français et une majorité de Premier League et de Liga

Deux champions du monde français, dont un fraîchement retraité, sont dans ce palmarès. Il faut gagner a minima 18,5 millions d’euros brut cette saison 2023, comme Rahem Sterling à Manchester City, pour intégrer le classement à découvrir en intégralité, dans le diaporama ci-dessus.