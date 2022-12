PSG: Combien vaut Gonçalo Ramos sur le mercato, que suit le Paris SG ?

Gonçalo Ramos va devenir une attraction du mercato.

Trois buts et une passe décisive face à la Suisse (6-1), pour clore en beauté la fin des huitièmes de finale, au Mondial 2022, au Qatar. Gonçalo Ramos ne pouvait pas mieux choisir son jour, pour sortir de la boîte, malgré la pression sur ses épaules, d’avoir à supporter le poids de reléguer Cristiano Ronaldo sur le banc. L’attaquant de 21 ans n’est désormais plus un inconnu pour le grand public, mais les grands clubs avaient déjà un oeil sur son profil. A tout le moins le PSG qui le suit, tel que le rapporte aujourd’hui, le journal L’Equipe.

Le PSG avait déjà un oeil dessus l’été dernier

Luis Campos y pensait l’été dernier, à une époque où la valorisation du joueur était bien moindre qu’elle ne l’est présentement. Et, c’est bien parti pour, qu’elle va devenir dans des proportions élevées, dans les prochaines années. Formé au Benfica depuis l’adolescence, Gonçalo Ramos a signé chez les professionnels en 2020, avant de prolonger l’été suivant, son contrat jusqu’en 2026. Le Benfica est à l’abri pour négocier sa pépite et les trois ans et demi qu’il lui reste contractuellement.

Une clause libératoire à 120 M€ pour Gonçalo Ramos au Benfica

La plateforme Transfermarkt l’estime à 24 millions d’euros sur ce mercato, plus chichement que la marketplace du football, TransferRoom (36 M€), et plus modestement encore que les chercheurs suisses du Centre international d’étude du sport (CIES), pour lesquels il vaut 42 millions d’euros. Mais selon ce qu’écrit L’Equipe ce mercredi, il faudra peut-être, pour le recruter, s’approcher du montant de sa clause libératoire fixée à 120 millions d’euros. Le nouveau CR7 va devenir cet hiver, sinon l’été prochain, une des attractions du marché.