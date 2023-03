PSG, Barça, LFC: Le 11 le plus cher des joueurs éliminés des coupes d’Europe

Kylian Mbappé est le footballeur le plus cher du moment sur le mercato et naturellement le capitaine du 11 des joueurs éliminés des coupes d’Europe les plus bankable.

Il ne reste plus que huit équipes encore en lice dans chaque compétition européenne. En Ligue des Champions, le PSG, comme l’année dernière, ainsi que Liverpool (LFC) ont été éliminés dès les huitièmes de finale. De son côté, le Barça, reversé en Ligue Europa suite à sa troisième place en phase de poules de LDC, a également pris la porte. Football Benchmark a réalisé le onze le plus cher des joueurs éliminés des coupes d’Europe.

LFC et le PSG, clubs les plus représentés

Lorsque le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a eu lieu, deux affiches se sont distinguées des autres : Real Madrid – Liverpool, et PSG – Bayern Munich. Forcément deux grosses écuries allaient prendre la porte dès ce stade de la compétition. Il n’est donc pas étonnant de voir que les joueurs des Reds et des Rouge et Bleu sont les plus représentés dans ce onze, avec quatre hommes de Jurgen Klopp – Alexander Arnold, Fabinho Salah, Diaz – et deux pensionnaires du Parc des Princes, Nuno Mendes et Kylian Mbappé.

Arsenal, seul club de Ligue Europa

Malgré la présence de Jules Koundé, unique joueur du Barça présent dans l’effectif, le club catalan ne peut pas être considéré comme étant totalement un club de Ligue Europa, puisqu’il a disputé la Ligue des Champions en début de saison. De fait, dans ce onze réalisé par Football Benchmark, seul Arsenal, avec son milieu de terrain Martin Odegaard, valorisé à 82 millions d’euros, est une écurie de C3. Les dix autres autour de l’international norvégien sont des footballeurs appartenant à des clubs ayant disputé la C1 cette saison. Faut-il également souligner l’absence de club présent en Ligue Europa Conférence.

Kylian Mbappé et Jude Bellingham dans le top 3 des joueurs les plus chers

Cette équipe type est composée de deux des trois joueurs les plus chers, selon les données de Football Benchmark. Kylian Mbappé, qui est à la pointe de l’attaque et dont la valeur marchande est estimée à 201 millions d’euros, domine le classement, devant Erling Haaland et ses 182 millions d’euros. Le champion du monde français est accompagné par le milieu de terrain que s’arrachent tous les grands clubs européens, dont le PSG, Jude Bellingham. À seulement 19 ans, l’international anglais du Borussia Dortmund est sur la troisième marche du podium des footballeurs les plus valorisés, avec une estimation à 152 millions d’euros. À eux deux, ils représentent près d’un tiers de la valorisation totale du onze, qui est de 1,075 milliard d’euros.

Le 11 le plus cher des joueurs éliminés des coupes d’Europe