PSG: Avant le PSG, Ugarte officialise un contrat d’image

Puisqu’il va accroître aussi ses revenus commerciaux en rejoignant le PSG, Manuel Ugarte s’est staffé à ce niveau.

Annoncé depuis plusieurs jours avec insistance au PSG, Manuel Ugarte, qui devrait rejoindre le club de la capitale dans les prochaines heures contre une indemnité de transfert de 60 millions d’euros, a signé un contrat d’image. En effet, comme le rapporte le compte Instagram de l’agence, le milieu de terrain uruguayen s’est officiellement engagé, ce mardi, avec Polaris Sports, entreprise détenue par son agent Jorge Mendes, qui s’occupe des droits à l’image des athlètes depuis plus de quinze ans.

Manuel Ugarte, milieu de terrain qui devrait signer au PSG, signe un contrat d’image

Jusqu’ici, le super agent portugais gérait uniquement la carrière sportive et les intérêts liés au football de Manuel Ugarte, via sa société Gestifute. Désormais, Jorge Mendes va également s’occuper des contrats de sponsoring et plus généralement de l’image du natif de Montevideo, à travers son autre entreprise Polaris Sports. Ainsi, le milieu de terrain de 22 ans met toute sa carrière entre les mains de l’homme d’affaires et de ses collaborateurs.

Comme Danilo Pereira et Vitinha, Manuel Ugarte a confié la gestion de ses intérêts à Jorge Mendes

Bien avant Ugarte, d’autres personnalités du ballon rond ont également fait ce choix. En effet, l’international uruguayen rejoint la longue liste des stars du ballon rond associés à Polaris Sports pour son image et Gestifute, pour le côté terrain. Parmi eux, on retrouve, entre autres, Bernardo Silva, Joao Felix, José Mourinho, ou encore ceux qui devraient être, selon toute vraisemblance, ses futurs coéquipiers au Paris Saint Germain, Danilo Pereira et Vitinha.