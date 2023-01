PSG 5e, les 20 clubs qui génèrent le plus de revenus en 2023

Le PSG appartient aux clubs de foot qui gagnent le plus d’argent, mais il est aussi celui qui en perd le plus.

Une bonne et une mauvaise nouvelle. Inutile de choisir, nous le savions déjà, qu’avec 654,2 millions d’euros de revenus tirés de l’opérationnel (comprendre hors marché des transferts), il appartenait aux clubs qui revendiquent les plus hauts chiffres d’affaire du football. L’étude annuelle « Football Money League 2023 » signée de Deloitte le confirme : le PSG est le cinquième sur le continent européen, sur la saison 2021-2022 dernière.

Le PSG a certes des revenus qui augmentent, mais il perd de l’argent

Cela n’exclut pas les pertes records de celles enregistrée sur le même exercice (-369 M€), que nous avons déjà détaillée sur Sportune. Plus performant est notamment Manchester City, dans un registre sensiblement proche, avec un actionnaire d’état à la tête de l’équipe, car non seulement les Citizens ont gagné le plus de revenus sur la saison dernière (731 M€ et +120 M€ sur un an ; un record pour eux), mais ils ont surtout bouclé la période avec un bénéfice de 49 millions d’euros. Comme le Real Madrid qui suit au classement de Deloitte (713 M€ gagnés), également bénéficiaire au bilan de la saison dernière, de +13 M€.

Un top 20 des plus hauts chiffres d’affaire largement dominé par les Anglais

Le Paris Saint-Germain est le seul club français parmi les vingt aux plus hauts chiffres d’affaire. Les Anglais dominent largement le palmarès, plus d’un sur deux dans les 20 évolue en Premier League. Un seul changement dans le top 10 que le retour des Gunners d’Arsenal à la place, de fait, de la Juventus qui recule de deux places (11e).

Les 20 clubs qui génèrent le plus de revenus en 2023