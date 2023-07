OM: Salaire, valorisation, contrat, les chiffres de Clément Lenglet sur le mercato

Clément Lenglet, une autre tête d’affiche dans le viseur de l’Olympique de Marseille.

L’Olympique de Marseille n’en a pas encore fini avec les emplettes de l’été. Son mercato déjà bien avancé et musclé par l’arrivée de têtes d’affiches (Kondogbia et Aubameyang en particulier), pourrait encore s’intensifier si le club phocéen va au bout de ses idées sur le dossier du défenseur Clément Lenglet. L’international français est un joueur du FC Barcelone qui vient de passer la dernière saison en prêt à Tottenham.

Clément Lenglet dans le viseur de l’OM ?

Les Spurs aimeraient le conserver mais ils se heurtent selon le média Sport, à la gourmandise du club catalan qui réclamerait pas moins de 15 millions d’euros pour céder le joueur âgé de 28 ans. Cela, en compensation des trois saisons contractuelles qu’il lui reste depuis sa prolongation jusqu’en juin 2026. C’est plus que l’estimation de sa valorisation marchande donnée par la plateforme Transfermarkt à 10 millions d’euros. Mais moins que celle de l’Observatoire du football, jusqu’à 20 millions d’euros.

Le Barça serait gourmand pour les 3 ans de contrat de son joueur

C’est une somme pour l’OM, surtout tant que le club marseillais n’a pas dans l’autre sens cédé des joueurs de son effectif. Le salaire est aussi un élément à prendre en compte pour un joueur de ce calibre et du niveau d’expérience de Clément Lenglet. Selon AS, le natif de Beauvais avoisine les 3 millions d’euros brut annuels, mais il pourrait aspirer à plus en quittant l’effectif blaugrana.