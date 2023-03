Le 11 des ex de la Ligue 1 libres cet été et à rapatrier

Karim Benzema est exilé depuis de nombreuses années en Espagne et l’idée de le voir un jour terminer sa carrière en France, à Lyon plutôt où il a été formé, demeure aujourd’hui incertaine.

Alors que la fin de saison 2022-2023 approche, les joueurs, dont le contrat expire en juin prochain, sont libres et peuvent d’ores et déjà s’engager dans un autre club. Parmi eux, beaucoup sont des anciens pensionnaires de la Ligue 1 et pourraient tenter certaines écuries du championnat français, telles que l’OL, l’OM, le PSG ou encore le RC Lens, de les faire revenir dans le pays où ils ont brillé par le passé.

Un retour à l’OL difficile à envisager pour Benzema

Karim Benzema est évidemment le plus grand joueur de ce onze. Même si sa situation contractuelle est un atout, puisqu’il est libre dès la fin de cet exercice 2022-2023, il est difficile de l’imaginer revenir en Ligue 1. Le Ballon d’Or 2022 souhaite poursuivre au Real Madrid, et le seul club français susceptible de l’intéresser, serait celui où il a été formé : l’OL, qui n’a pas les moyens financiers ou sportifs de le convaincre. Le club rhodanien pourrait aussi tenter de faire venir Olivier Giroud, absent de cette équipe, dont le contrat avec l’AC Milan expire en juin prochain, et qui a déjà eu des contacts par le passé avec l’actuel dixième du championnat de France.

Le PSG sur la piste de Marcus Thuram

Aux côtés de Benzema figure Marcus Thuram. Après quatre années au Borussia Mönchengladbach, l’attaquant souhaite franchir un nouveau palier. Le vice champion du monde français intéresse le PSG, un choix qui s’inscrit dans leur volonté de recruter des joueurs français. Autre secteur prioritaire, le milieu de terrain. Pour résoudre un certain nombre de ses problèmes dans cette zone, les Rouge et Bleu pourraient faire revenir Adrien Rabiot, parti libre en 2019 pour rejoindre la Juventus. Toujours du côté des internationaux tricolores, Ngolo Kanté serait une bonne option. Un milieu champion du monde peut en cacher un autre, puisque Steven Nzonzi, actuellement à Galatasaray, est également libre en juin 2023.

Des bons coups à tenter pour l’OM

Très actif lors des derniers mercato, l’OM le sera sans doute encore cet été. Si les dirigeants ne possèdent pas un budget illimité, ils pourraient alors jeter un œil, vers ce marché des joueurs libres. Alors que Nuno Tavares, élément important du onze d’Igor Tudor, prêté par Arsenal, n’est pas sûr de faire une deuxième saison. Pablo Longoria pourrait par exemple lorgner Raphaël Guerreiro ou Ramy Bensebaini. Tous deux sont titulaires dans leur club respectif, ils peuvent jouer en tant que piston gauche, comme Tavares cette saison. Outre le côté gauche, l’Olympique de Marseille doit aussi renforcer charnière centrale, où Leonardo Balerdi et Eric Bailly ne donnent pas toujours satisfaction.

Dans le collectif ci-dessous, seule la place de l’ancien gardien de l’AC Ajaccio, Guillermo Ochoa est indiscutable, par manque de concurrence. Il y a sinon des profils intéressants, d’ex du championnat à toutes les lignes et postes du jeu. Certains ont été écartés pour ne pas déroger à l’angle du sujet, à l’exemple d’Evan Ndicka, révélation défensive de l’Eintracht en Bundesliga, il tiendrait sa place dans l’axe plutôt que Denayer, mais l’ex-auxerrois n’a jamais fréquenté la Ligue 1.

Le 11 des ex de la Ligue 1 à rapatrier cet été