Ce que sera le classement final de la Ligue 1 selon le CIES

L’Observatoire du football CIES a classé les clubs de la Ligue 1 selon leur niveau d’expérience.

Le classement du Centre international d’étude du sport (CIES) de la Ligue 1, basé sur le niveau sportif des clubs en fonction de leur expérience, offre une perspective intéressante sur la hiérarchie actuelle. Le Paris St-Germain domine ce classement avec une note de 67.9, suivi de près par Olympique Marseille à 61.6, et RC Lens à 59.5. Les clubs sont classés en fonction de leur performance dans les compétitions internationales et nationales au cours des cinq dernières années, avec des pondérations pour le niveau de compétition et les résultats obtenus.

Le PSG devant l’OM et le RC Lens sur l’expérience en Ligue 1

La méthodologie utilisée par le groupe de recherche de l’Observatoire du football CIES prend en compte différents critères pour évaluer le niveau sportif. Les associations, ligues, clubs, matchs et joueurs sont évalués en fonction de leurs résultats dans les compétitions internationales et nationales, avec des facteurs tels que les minutes de jeu, les niveaux de ligue, et les performances de l’équipe. Les valeurs sont ensuite agrégées pour obtenir une note globale sur une échelle de 0 à 100.

Des équipes dominantes dans le Big 5 européen

Ce classement met en lumière l’importance de l’expérience dans le succès des clubs. Les clubs du big-5 européen, comme Manchester City, Real Madrid et Bayern Munich, obtiennent des scores élevés en raison de l’expérience de leurs joueurs. En France, le Paris St-Germain se distingue en tête du classement de la Ligue 1 en termes d’expérience. Ce classement peut fournir des indications intéressantes sur les performances à venir dans la Ligue 1. Les équipes avec des scores élevés en termes d’expérience sont susceptibles de se démarquer, mais le football reste un sport imprévisible où les surprises sont toujours possibles.

Classement CIES de la Ligue 1 selon l’expérience des clubs