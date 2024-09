OM: Les 10 meilleures recrues libres de l’histoire de l’OM

Pierre-Emerick Aubameyang n’a passé qu’une saison à Marseille, mais l’attaquant a réussi sa mission : marquer et séduire les fans de l’OM. Rien d’évident.

Adrien Rabiot est le prochain. Ces dernières saisons, depuis que Pablo Longoria est à la présidence, l’Olympique de Marseille a pris pour habitude chaque année de tenter (et bien souvent réussir), un coup d’éclat sur le marché des joueurs libres. Ce dimanche soir, l’OM a annoncé un accord de principe avec Rabiot, international français de 29 ans, qui n’a plus de contrat depuis son départ de la Juventus.

L’OM a pris pour habitude de faire des coups sur le marché des joueurs libres

Depuis la fin du siècle dernier, la liste des joueurs recrutés librement est particulièrement longue. Et de nombreux noms ronflants la garnisse, sans que tout n’aient eu la réussite espérée. Par exemple les deux latéraux gauche, chacun titulaire en équipe de France à son époque : Bixente Lizarazu et Patrice Evra. Leur passage au Vélodrome a plus confiné à un échec, voire un fiasco, que ne le prédisait le CV de chacun.

Des noms ronflants mais pas toujours couronnés de succès

Dans un autre registre, l’attaquant espagnol Fernando Morientes, ou le milieu Abou Diaby, avaient tout pour réussir. Mais leur corps en a décidé autrement. Et tous deux ont passé plus de temps à l’infirmerie que sur le terrain. Bakambu, Kolasinac, et bien avant Sylvain Wiltord, Zenden, Lamouchi, George Weah… Que des illustres footballeurs qui ont raté leur transition à l’Olympique de Marseille. Même Fabien Barthez, pourtant auréolé d’un prestige éternel, après le titre en Ligue des champions, n’a pas fondamentalement marqué les esprits, lorsqu’il est revenu en 2004.

Le top 10 des meilleures recrues libres de l’histoire de l’OM se borne surtout à des joueurs d’aujourd’hui. Avec Chancel Mbemba en tête de liste, car si la fin est compliquée, ses débuts sous le maillot phocéen ont été remarquables et remarqués. Ou Mario Balotelli, certes éphémère, mais il est arrivé à une époque où le club était en mal de points et d’idoles. Sa présence et son charisme ont réveillé le bouillant Vélodrome.

Toni Cascarino, une machine à empiler les buts pour sortir le club du marasme

La liste inclut aussi des joueurs moins clinquant, mais pas moins besogneux au service de l’équipe. On pense au gardien croate Vedran Runje. Ou au latéral japonais, Hiroki Sakai. Et que dire de ce diable d’Irlandais, Tony Cascarino ? Venu au secours d’un OM alors relégué juridiquement en Ligue 2, il a planté les buts comme d’autres des choux. Soixante-dix lui sont imputables en une centaine de rencontres, soit un rendement exceptionnel et peut-être jamais égalé depuis par un joueur de l’OM. Il est notre numéro un.

Les 10 meilleures recrues libres de l’histoire de l’OM

Chancel Mbemba

Mario Balotelli

Hiroki Sakai

Vedran Runje

Robert Pirès

William Gallas

Franck Ribéry

Alexis Sanchez

Pierre-Emerick Aubameyang

Tony Cascarino