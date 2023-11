OM: Ça coûterait combien combien de recruter Denis Bouanga ?

Denis Bouanga a l’OM « toujours dans un coin de [sa] tête ».

Il a quitté l’AS Saint-Etienne et la Ligue 1 et Ligue 2 (il a joué un match avant son départ) en 2022, pour rejoindre la MLS et la franchise Los Angeles FC. Avec succès puisque Denis Bouanga boucle son exercice en tant que Soulier d’or (avec 20 buts et 7 passes décisives) et il concourt pour le titre de meilleur joueur du championnat nord-américain. Mais à 29 ans, l’ailier au numéro 99 sur le maillot n’en a peut-être pas fini avec le football français.

Denis Bouanga lance un appel du pied à l’OM

Lui l’espère, l’atteste sa confession au média Forbes à propos de l’OM : « l’Olympique de Marseille, c’est toujours dans un coin de ma tête ». Faudrait-il naturellement, que l’intérêt soit réciproque et en ce cas combien cela pourrait-il coûter au club phocéen de recruter l’international gabonais au mercato d’hiver qui arrive ? Parti de Saint-Etienne pour la Cité des Anges moyennant une indemnité sur le transfert de l’ordre de 5 millions d’euros, Denis Bouanga en vaut toujours autant sinon plus, aujourd’hui.

Sous contrat jusqu’à la fin d’année 2025 avec Los Angeles FC

Ces 5 millions et plus, c’est sa valorisation du moment, du côté de l’Observatoire du football. Il est à plus, jusqu’à 8 millions d’euros, dans l’estimation de Transfermarkt le concernant. Cela visant à compenser l’année civile contractuelle jusqu’au terme de son contrat au 31 décembre 2025. Sur le salaire, Denis Bouanga est payé 2 083 333 dollars (1,95 M€) annuels en part fixe et jusqu’à 2 472 222 dollars (2,3 M€), avec les bonus. Il est le deuxième joueur le mieux payé du LAFC, derrière Carlos Vela à 4,1 M€ avec les primes, mais devant notamment l’ex-défenseur de la Juventus Turin, Giorgio Chiellini (1 M€).