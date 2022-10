ASSE: Pas mieux que Bale, ce que gagne Denis Bouanga à Los Angeles

Non, Denis Bouanga ne gagne finalement pas plus que Gareth Bale en MLS. Mais plus par contre que Giorgio Chiellini.

Il a quitté la France et l’ASSE, cet été, pour les Etats-Unis et la MLS, Denis Bouanga a posé ses valises à Los Angeles, pour servir le LAFC. Une équipe au sein de laquelle évoluent également les anciennes stars du continent européen, le défenseur italien Giorgio Chiellini et l’attaquant gallois, Gareth Bale. Recruté dans un rôle de « designated player », Denis Bouanga est supposé depuis, gagner financièrement plus que ses deux aînés.

De l’ASSE à LAFC, la trajectoire choisie par Denis Bouanga

Ce n’est pas tout à fait vrai, d’après les chiffres des salaires de la saison 2022-2023 déclarés par la MLS. L’on y apprend qu’en effet, sur le salaire de base, l’ex-ailier stéphanois émarge à 2 083 333 dollars (2,1 M€) pour la saison, contre 1 600 000 dollars (1,6 M€) à l’autre ailier, Gareth Bale et 1 100 000 dollars (1,1 M€), à Chiellini, en defense.

Mieux payé que Chiellini mais pas que Gareth Bale

La différence se fait se joue sur les bonus garantis de chacun. Car Denis Bouanga n’en a pas, très peu pour l’ancien de la Juventus Turin (75 000 dollars), mais plus pour Bale, anciennement l’un des footballeurs les mieux payés du monde, quand il jouait au Real Madrid, pour qui la rémunération gonfle jusqu’à 2 386 667 dollars (2,4 M€), pour la saison en cours.