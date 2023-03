OM: 6 pistons gauches en fin de contrat pour remplacer Tavares

Puisque Nuno Tavares ne restera pas à l’OM, au terme de la saison en cours, le club phocéen devra remplacer son piston gauche.

Actuel deuxième du championnat, l’OM compte bien conserver sa place pour s’assurer de jouer la Ligue des Champions lors du prochain exercice. Élément important du onze d’Igor Tudor, Nuno Tavares sera l’un des joueurs clés côté phocéen lors de ce sprint final. Prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal, les dirigeants olympiens devront lui trouver un successeur lors du prochain mercato, puisqu’il est à Marseille en prêt, sans option d’achat.

Guerreiro et Bensebaini, des profils intéressants pour l’OM

Avec un budget limité, difficile de remplacer un élément aussi important que Nuno Tavares cette saison. Pourtant des alternatives existent avec les joueurs libres en juin prochain. Parmi eux, on retrouve deux latéraux passés par la Ligue 1 et qui brillent en Bundesliga, Raphaël Guerreiro et Ramy Bensebaini. Toutefois, la tâche ne s’annonce pas si simple, car le premier, titulaire au Borussia Dortmund, est dans le viseur de l’OGC Nice. Le second, qui fait le bonheur du Borussia Mönchengladbach, suscite l’intérêt de plusieurs clubs, tels que l’Inter Milan ou encore Dortmund, ce dernier est annoncé comme étant en pôle dans le dossier.

L’OM peut aussi recruter une doublure

Pour qu’une équipe soit forte sur la durée, il lui faut impérativement un banc de touche compétitif. Dans cette optique là, l’Olympique de Marseille pourrait tenter de recruter Faouzi Ghoulam. Après huit années compliquées à Naples, en raison entre autres de nombreuses blessures, l’international algérien a fait son retour à Angers en janvier dernier. Il pourrait être une bonne doublure aux Olympiens. Toujours dans ce registre, les Phocéens peuvent jeter un œil sur Souleyman Doumbia, qui n’est autre que le titulaire dans le club angevin, devant Ghoulam.

Des paris à tenter pour l’OM

Le mercato est aussi une question d’opportunités. L’OM pourrait alors décidé de faire un coup, et focaliser son attention sur Dalbert Henrique et Danny Rose. Les deux joueurs sortent d’une saison blanche, mais pour des raisons différentes. Le latéral brésilien n’a pas joué de la saison en raison d’une blessure au ligament croisé survenue en juillet dernier. De son côté, l’international anglais est sans club depuis septembre dernier, suite à une rupture de contrat d’un commun accord avec Watford, écurie avec laquelle il s’était engagé en juin 2021.