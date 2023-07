OL: Un nouveau sponsor majeur signe pour trois ans

Les Gones vont avoir un nouveau sponsor sur le short.

L’Olympique Lyonnais a annoncé la signature d’un nouveau sponsor majeur pour les trois prochaines saisons. Il s’agit de Staffmatch, une agence d’intérim connectée, qui affichera sa marque sur le short de l’équipe masculine jusqu’au 30 juin 2026. Ce partenariat s’inscrit dans la continuité de la politique de soutien à l’employabilité menée par le club et sa fondation depuis près de 20 ans.

Staffmatch devient sponsor majeur de l’OL jusqu’en 2026

Fondée en 2015 par Brice Cournut et Vincent Rech, Staffmatch se positionne comme une agence d’intérim novatrice en France. Grâce à ses outils digitaux et à son réseau d’agences physiques à travers le pays, Staffmatch compte plus de 100 000 intérimaires et plus de 15 000 clients.

« Nous sommes heureux de voir une belle marque née à Lyon, qui s’est fortement développée grâce à un concept innovant, revenir sur son territoire et accompagner nos joueurs sur le terrain. L’Olympique Lyonnais s’est toujours engagé en faveur de l’emploi sur son territoire, notamment au travers de nombreuses actions portées par sa fondation ; aujourd’hui, c’est une nouvelle étape qui est franchie avec Staffmatch, en permettant à nos deux marques de s’associer sur tous les terrains », détaille par communiqué, le directeur du développement commercial de l’Olympique Lyonnais Cyrille Groll, à la suite de ce rapprochement.

« Nous sommes ravis de cette collaboration avec l’OL, qui marque un pas supplémentaire dans le développement de notre groupe. Historiquement, nous avons ouvert notre première agence d’intérim hors Île-de-France, à Lyon. C’est donc tout naturellement que nous avons choisi de nous associer à l’Olympique Lyonnais pour intensifier localement notre engagement en matière d’accès à l’emploi », ajoutent les fondateurs de Staffmatch.

Présence du logo sur le short et de la visibilité au stade

En tant que partenaire majeur, Staffmatch bénéficiera d’une large visibilité lors des rencontres de l’équipe masculine de l’OL. La marque sera présente sur le côté gauche du short des joueurs dès la première journée de Ligue 1, en août. Elle bénéficiera également de visibilité sur les tapis 3D autour du terrain, ainsi que sur le système d’affichage LED lors des matchs à domicile. Des activations digitales sur les médias du club et des animations lors des rencontres de l’équipe sont également prévues.