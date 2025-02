PSG ou Liverpool, qui va se qualifier selon les bookmakers ?

Difficile d’avoir pire tirage au sort que Liverpool pour le PSG en Ligue des champions.

Malgré l’avantage de recevoir au match aller, le Paris SG n’est pas favori de ce choc des huitièmes de finale de Ligue des champions face à Liverpool selon les opérateurs sportifs. Les Reds sont donnés qualifiés avec une cote de 1,82 contre 2,55 pour les Parisiens.

Pour la première manche au Parc des Princes, les bookmakers prévoient une rencontre serrée où l’avantage du terrain pourrait jouer en faveur des hommes de Luis Enrique (cote à 2,43 pour une victoire parisienne). Les chances de Liverpool restent néanmoins significatives avec une cote de 2,55, tandis que le match nul apparaît comme le résultat le moins probable (cote à 3,40).

Vers un match nul 1-1 à l’aller au Parc ?

Dans le détail des scores, le 1-1 est le scénario privilégié par les opérateurs (cote à 5,45), suivi du 2-2 (7,90). En cas de victoire du PSG, le 1-0 et le 2-0 sont considérés comme les plus probables (cotes à 11,20 et 11,50), alors qu’une victoire de Liverpool par 1-2 est également envisagée (cote à 7,55).

Ces projections suggèrent un duel ouvert au Parc des Princes, mais avec un avantage global pour Liverpool qui pourrait faire la différence lors du match retour à Anfield.